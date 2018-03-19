После обработки 99% протоколов Путин набирает 76,67%

Действующий президент России Владимир Путин набирает 76,67% голосов на выборах президента после обработки 99,75% бюллетеней, сообщили в ЦИК.Как отметили в Центризбиркоме, действующий глава государства заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей — за него проголосовали 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году. При этом Путин получил поддержку абсолютного большинства избирателей — за него проголосовало больше, чем за всех остальных кандидатов вместе взятых и тех, кто не пришел на выборы.Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набирает 11,79%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,66%. Телеведущая Ксения Собчак получает 1,67% голосов, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский — 1,04%, Борис Титов — 0,75%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%, сообщает РИА Новости.Глава государства поздравил сторонников с победой на выборах, заявив, что его команде удалось продемонстрировать достойный результат."При всех составляющих очень важно сделать так, чтобы люди вам поверили, чтобы люди чувствовали искренность, что все, что вы говорите, идет от души, искренне. И вам это удалось", — сказал он на встрече в предвыборном штабе.Путина уже поздравили с переизбранием некоторые мировые лидеры, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, кубинского лидера Рауля Кастро и президента Сербии Александра Вучича.Выборы президента России состоялись 18 марта.