После обработки 99% протоколов Путин набирает 76,67%

Показать меню
Актуально
Стали известны подробности о таинственном вертолете, кружившем над посольством - 09:22 Стали известны подробности о таинственном вертолете, кружившем над посольством РФ в США Москва решила, как ответить Лондону на высылку дипломатов - МИД - 09:56 Москва решила, как ответить Лондону на высылку дипломатов - МИД Рианна не приняла извинения от Snapchat и осудила неудачную рекламу - 10:07 Рианна не приняла извинения от Snapchat и осудила неудачную рекламу Наталья Водянова о #MeToo, семье и карьере в журнале Porter - 10:07 Наталья Водянова о #MeToo, семье и карьере в журнале Porter Умер выдавший властям США Брдли Мэннинга хакер - 10:21 Умер выдавший властям США Брдли Мэннинга хакер Мемория. Сергей Стиллавин - 10:21 Мемория. Сергей Стиллавин Си Цзиньпин переизбран руководителем Китая - 10:22 Си Цзиньпин переизбран руководителем Китая Российские лыжницы завоевали серебряные награды Паралимпиады - 10:23 Российские лыжницы завоевали серебряные награды Паралимпиады Главными покупателями евробондов РФ стали британские и американские инвесторы - 10:23 Главными покупателями евробондов РФ стали британские и американские инвесторы Юля Ефременкова и Сергей Кучеров покинули проект - 10:28 Юля Ефременкова и Сергей Кучеров покинули проект День тишины перед выборами президента проходит в России - 10:36 День тишины перед выборами президента проходит в России Посол Британии вызван в МИД РФ - 10:43 Посол Британии вызван в МИД РФ Коллекция с характером: Igor Gulyaev осень-зима 2018 - 10:50 Коллекция с характером: Igor Gulyaev осень-зима 2018 Все решения об ответе Лондону приняты - МИД РФ - 11:01 Все решения об ответе Лондону приняты - МИД РФ Осака сыграет с Касаткиной в финале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе - 11:08 Осака сыграет с Касаткиной в финале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе Олег Сенцов сообщил о серьезных проблемах со здоровьем в колонии - 11:13 Олег Сенцов сообщил о серьезных проблемах со здоровьем в колонии Российский горнолыжник стал бронзовым призером Паралимпиады - 11:14 Российский горнолыжник стал бронзовым призером Паралимпиады
» » После обработки 99% протоколов Путин набирает 76,67%

После обработки 99% протоколов Путин набирает 76,67%


Добавлено: 19 мар 2018 в 09:15, Категория: Политика
После обработки 99% протоколов Путин набирает 76,67%

Действующий президент России Владимир Путин набирает 76,67% голосов на выборах президента после обработки 99,75% бюллетеней, сообщили в ЦИК.
 
Как отметили в Центризбиркоме, действующий глава государства заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей — за него проголосовали 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году. При этом Путин получил поддержку абсолютного большинства избирателей — за него проголосовало больше, чем за всех остальных кандидатов вместе взятых и тех, кто не пришел на выборы.
 
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набирает 11,79%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,66%. Телеведущая Ксения Собчак получает 1,67% голосов, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский — 1,04%, Борис Титов — 0,75%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%, сообщает РИА Новости.
 
Глава государства поздравил сторонников с победой на выборах, заявив, что его команде удалось продемонстрировать достойный результат.
 
"При всех составляющих очень важно сделать так, чтобы люди вам поверили, чтобы люди чувствовали искренность, что все, что вы говорите, идет от души, искренне. И вам это удалось", — сказал он на встрече в предвыборном штабе.
 
Путина уже поздравили с переизбранием некоторые мировые лидеры, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, кубинского лидера Рауля Кастро и президента Сербии Александра Вучича.
 
Выборы президента России состоялись 18 марта.













Материалы по теме:

Первые экзит-полы показали победу Путина на выборах президента
Владимир Путин рекордно лидирует на выборах президента России
Путин лидирует на выборах президента по итогам обработки 97% бюллетеней
ЦИК обработал 99,75% протоколов на выборах президента России
Добавлено: 19 мар 2018 в 09:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Мария Баронова: «Запад устраивает цирк с конями!»

Мария Баронова: «Запад устраивает цирк с конями!»

Потасовка и массовый вброс бюллетеней произошли на избирательном участке КЧР

Потасовка и массовый вброс бюллетеней произошли на избирательном участке КЧР

Результат предсказуем: в РФ проходят выборы президента

Результат предсказуем: в РФ проходят выборы президента

Мотострелки ЗВО в Подмосковье отработали тактику маневренной обороны с боевой стрельбой

Мотострелки ЗВО в Подмосковье отработали тактику маневренной обороны с боевой стрельбой

Загрузка...



Лента новостей
Супервулкан Йеллоустоун проявляет активность: пробудился мощный гейзер, спавший с 2014 года - 06:15 Супервулкан Йеллоустоун проявляет активность: пробудился мощный гейзер, спавший с 2014 годаГлава Центробанка Китая покинул свою должность - 06:01 Глава Центробанка Китая покинул свою должностьНа Камчатке празднуют День моряка-подводника - 05:57 На Камчатке празднуют День моряка-подводникаВ Москве считают, что после Сирии настанет очередь украинских террористов (ВИДЕО) - 05:35 В Москве считают, что после Сирии настанет очередь украинских террористов (ВИДЕО)Масштабная операция российский военных в Восточной гуте — репортаж РВ (ФОТО) - 04:46 Масштабная операция российский военных в Восточной гуте — репортаж РВ (ФОТО)ЦИК РФ обработал 98 процентов бюллетеней - 04:42 ЦИК РФ обработал 98 процентов бюллетенейЛицо Гитлера: либеральное СМИ о марше эсэсовцев - 03:35 Лицо Гитлера: либеральное СМИ о марше эсэсовцевСобчак не доверяет данным экзит-полла - 03:01 Собчак не доверяет данным экзит-поллаУкраинские радикалы пытались сорвать выборы президента России - 02:36 Украинские радикалы пытались сорвать выборы президента РоссииДель Потро победил Федерера и выиграл теннисный "Мастерс" в Индиан-Уэллсе - 02:08 Дель Потро победил Федерера и выиграл теннисный Где в Москве можно найти уютную гостиницу? - 02:08 Где в Москве можно найти уютную гостиницу?Попытки Запада оказать давление на выборы президента РФ были очевидны – Захарова - 02:00 Попытки Запада оказать давление на выборы президента РФ были очевидны – ЗахароваОбычные механические часы уже не в моде - 01:59 Обычные механические часы уже не в модеКабаева прямо намекнула на Путина, отвечая на нескромный вопрос - 01:55 Кабаева прямо намекнула на Путина, отвечая на нескромный вопрос
Последние новости
Rootproject - приложение с двойной ориентацией - 09:17 Rootproject - приложение с двойной ориентацией После обработки 99% протоколов Путин набирает 76,67% - 09:15 После обработки 99% протоколов Путин набирает 76,67% Российский оппозиционер назвал две модели пожизненной узурпации власти Путиным - 09:08 Российский оппозиционер назвал две модели пожизненной узурпации власти Путиным Россия должна проявить жесткость для воспитания Великобритании - 08:49 Россия должна проявить жесткость для воспитания Великобритании Владимир Путин рекордно лидирует на выборах президента России - 08:35 Владимир Путин рекордно лидирует на выборах президента России Касаткина поднялась на 11-е место в рейтинге WTA и стала первой ракеткой РФ - 08:28 Касаткина поднялась на 11-е место в рейтинге WTA и стала первой ракеткой РФ На Украине найден мертвым летчик, подозреваемый в гибели «Боинга» над Донбассом - 08:14 На Украине найден мертвым летчик, подозреваемый в гибели «Боинга» над Донбассом "Хьюстон" победил "Миннесоту" в матче НБА, Харден набрал 34 очка - 08:08 В Канаде и США на выборах президента РФ проголосовали 14 тысяч человек - 08:07 В Канаде и США на выборах президента РФ проголосовали 14 тысяч человек Вот к чему привела демонизация Путина Западом, — Пушков - 07:37 Вот к чему привела демонизация Путина Западом, — Пушков Резкий поворот в деле Скрипаля: в Лондоне пошли в отказ, СМИ раскрыли важную деталь в деле - 07:28 Резкий поворот в деле Скрипаля: в Лондоне пошли в отказ, СМИ раскрыли важную деталь в деле отравления В Восточном военном округе определили сильнейшие расчеты войск связи - 07:28 В Восточном военном округе определили сильнейшие расчеты войск связи Алена Савкина жалеет, что слишком быстро простила Илью Яббарова - 07:16 Алена Савкина жалеет, что слишком быстро простила Илью Яббарова
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"