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«Повторный референдум»: жители Крыма подтвердили свой выбор 2014 года


Добавлено: 19 мар 2018 в 11:50, Категория: Россия
«Повторный референдум»: жители Крыма подтвердили свой выбор 2014 года

Спустя четыре года крымчане, показавшие высокую явку на выборах президента РФ, фактически провели повторный референдум. Результаты голосования показали, что с 2014 по 2018 год позиция жителей полуострова совершенно не поменялась.

По предварительным данным, действующий глава государства Владимир Путин набрал 92,16% голосов. Достаточно вспомнить, что и на референдуме в марте 2014 года количество голосов за воссоединение с Россией превысило 90%. Даже боле того, за статус Крыма как автономии в составе Украины проголосовали всего 2,51% крымчан.

Примечательно, что два кандидата в президенты, Ксения Собчак и Григорий Явлинский, которые заявляют, что воссоединение Крыма с Россией нелегитимно, набрали по 1,88% и 1,87% соответственно. Таким образом, в сумме их сторонников оказалось приблизительно столько же, сколько в 2014 году проукраински настроенных избирателей.

На сайте Явлинского, можно прочесть, что, по его мнению, нужно дать возможность жителям Крыма самим определить свою судьбу, а именно: дать им возможность провести новый референдум, «такой, в который поверят все заинтересованные стороны». Приведенные выше цифры ставят под сомнение необходимость проведения еще одного референдума — крымчане на выборах президента России ясно дали понять, с кем они. Причем у многочисленных наблюдателей, в том числе из западных стран, не возникло претензий к прозрачности выборов.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, когда подавляющее число жителей полуострова высказались за воссоединение.



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Добавлено: 19 мар 2018 в 11:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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