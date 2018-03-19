Предполагаемый виновник крушения MH17 совершил суицид

Бывший украинский пилот Владислав Волошин, подозреваемый в атаке на Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, совершил суицид. Об этом сообщает полиция Николаевской области.

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29-летний мужчина временно исполнял обязанности директора одного из коммунальных предприятий области. Волошин мог совершить суицид из-за финансовых проблем, связанных с ремонтными работами в международном аэропорту города Николаева.

Ранее сообщалось, что расследование по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур и потерпевшего катастрофу в небе над Донецкой областью летом 2014 года, может быть продолжено в 2018 году. Авиационная катастрофа самолёта Boeing 777-200ER компании Malaysia Airlines произошла 17 июля 2014 года. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

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