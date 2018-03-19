Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о жалобах во время выборов президента РФ

По заявлению председателя ЦИК Эллы Памфиловой, 18 марта во время прохождения президентских выборов были жалобы на деятельности избирательных комиссий.

«Кто-то не нашел себя в списках избирателей, был включен дополнительно», — прокомментировала Памфилова.

Также она заявила, что жалоб серьёзного характера не поступало. А те недочёты, которые были непременно рассмотрят.

Сейчас наступило время, когда кандидаты и партии должны всё внимательно посмотреть. Если есть основания для жалобы - подать её.

Накануне состоялись выборы президента страны. Более 70% голосов набрал Владимир Путин, как и прогнозировал ВЦИОМ.

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