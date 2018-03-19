Премьер Японии позвонил Путину с поздравлениями и обсудил с ним ряд проблем

Глава японского правительства Синдзо Абэ созвонился с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с переизбранием на новый срок. Об этом сообщает пресс-служба МИД Японии.

Кроме того, Абэ и Путин обсудили вопрос о заключении мирного договора и усилия по осуществлению совместной экономической деятельности на Курилах.

Также лидеры двух стран «обменялись мнениями» об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Абэ заявил, что использование химического оружия неприемлемо, и важно прояснить факт его применения.

Также Абэ и Путин подтвердили стремление к тесному сотрудничеству с целью денуклеаризации КНДР.

Владимир Путин набрал 76,6% голосов на выборах 18 марта. Явка составила 67,5%.

Инаугурация президента пройдет 7 мая.