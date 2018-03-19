Президент ФРГ поздравил Путина с победой

Президент ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщила пресс-служба немецкого президента, в Берлине надеются на доверительный диалог с Россией ради преодоления разногласий в Европе.

Кроме того, Штайнмайер выразил надежду, что Москве и Берлину удастся «противодействовать отчуждению» как в Европе, так и в отношениях между жителями России и Германии.

Ранее немецкий министр иностранных дел Хайко Маас заявил о том, что победа Владимира Путина не стала сюрпризом для Германии, отметив при этом, что прошедшие выборы нельзя назвать справедливыми.

«Итоги выборов в России не стали для нас сюрпризом, как и условия их проведения. Мы не можем говорить о справедливой во всех отношениях политической конкуренции в нашем понимании», - заявил Маас.

Напомним, после обработки 99,83% протоколов Владимир Путин набирает на выборах главы государства рекордные 76,66% голосов.