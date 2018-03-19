Президент Италии поздравил Путина с переизбранием на пост президента РФ

Президент Италии Серджо Маттарелла в понедельник направил Владимиру Путину поздравления с победой на президентских выборах.

«В связи с Вашим переизбранием президентом Российской Федерации хочу передать Вам от имени итальянского народа и меня лично сердечные поздравления и искренние пожелания успехов в выполнении высоких полномочий», — говорится в тексте послания, опубликованном на официальном сайте главы итальянского государства.

«Надеюсь, что в ближайшем будущем Москва и Рим смогут продолжить работу над поиском совместных решений по многочисленным и сложным вызовам, стоящим перед нами, подтверждая совместное стремление к конструктивному диалогу между РФ, Евросоюзом и Атлантическим альянсом при соблюдении принципов и ценностей, лежащих в основе мирного сосуществования между государствами», — отметил итальянский лидер.

Маттарелла выразил надежду, что «превосходные отношения дружбы между Россией и Италией», которые в прошлом году стали поводом для «многочисленных и плодотворных встреч», смогут найти новые возможности для упрочения и дальнейшего роста.

«Искренне желаю благополучия Вам и процветания дружественному российского народу», — также говорится в послании.

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