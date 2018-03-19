«Приехал убийца»: в Париже провели акцию писателя и боевика Прилепина

На книжном салоне в Париже украинцы провели акцию протеста против аннексии Крыма и мероприятия скандального российского писателя Захара Прилепина, принимавшего участие в боевых действиях на стороне «ДНР».

Отмечается, что акция украинских активистов проходила во время презентации книги Прилепина. Одна из активисток отметила: «Мы выставили плакаты, чтобы, во-первых, напомнить, что Крым принадлежит Украине и был аннексирован Россией, и это произошло четыре года назад 18 марта. Во-вторых, мы выступали против Захара Прилепина, его участия в международном книжном салоне в Париже, что является абсолютным абсурдом, это присутствие здесь террориста, который воевал против украинских солдат на украинской территории».

Еще одна участница акции добавила: «Это возмутило больше всего — во Францию, где проходит наиболее значимый салон книги в Европе, приехал убийца, человек, который всем рассказывает, как он формировал отряды убийц, которые приезжают в Украину. И сегодня Россия, которая является почетным гостем салона, она представляет убийцу и книги убийцы на своем стенде. Это нас очень затронуло, поэтому мы пришли и выразили свою позицию».

При этом украинские активисты сообщили, что охранники агрессивно отреагировали на их акцию: «Не знаем, с чьей стороны были эти охранники — скорее всего, с российской стороны, хоть они и сказали, что они французы, но некоторые из них разговаривали на русском языке».

Кроме того, они добавили: «На акции протеста, которая была проведена 17 марта, нам удалось поставить Захару Прилепину критические вопросы. В частности, одна активистка спросила о том, собирается ли он написать книгу о своей собственной деятельности, которую потом можно было бы представить Гаагскому трибуналу. Другая активистка вообще сказала, что у нее нет вопросов к Прилепину, потому что его должен допрашивать прокурор. А уже 18 марта он представлял книгу о Донбассе, и все знали, что мероприятие будет контраверсионным, — пришли представители ультраправых сил во Франции, которые также выполняли роль охранников».

Сообщается, что охранники сначала забрали из рук активистов плакаты, и вступили с ними в словесную перепалку. При этом французы останавливались и выражали свое негодование тем, что на территории салона не позволяют свободно высказываться.

Embedded video for «Приехал убийца»: в Париже провели акцию писателя и боевика Прилепина

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