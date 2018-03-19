«Путешественник во времени» рассказал, о шокирующем будущем криптовалюты в 4000 году

Новости сегодня, 19.03.2018: путешественник во времени сообщил, что единственной формой доступных денег для людей к 4000 году станет виртуальная валюта.

Человек по имени Джон, побывавший в другом измерении, утверждает, что судьба виртуальных рынков будет яркой. Гостю из иного временного простраства посчастливилось увидеть картину будущего, которая выделялась невероятным количеством криптовалютной торговли.

Мужчина заявил, что он живет в нашем мире уже 6 лет. Один ученый согласился его отправить в 2012 год за 25 000 монет. По его мнению, с помощью криптовалюты в будущем будут осуществляться многочисленные транзакции. А также технология, позволяющая людям двигаться в разные периоды, станет такой же распространенной, как сегодня Wi-Fi.