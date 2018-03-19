Путин лидирует на выборах президента по итогам обработки 97% бюллетеней

Тема: Президентские выборы — 2018

Действующий глава государства Владимир Путин по итогам подсчёта 97% бюллетеней лидирует на президентских выборов в России. Он набирает 76,6% голосов, заявили в Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщает РИА «Новости». Читайте по теме

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За его кандидатуру проголосовали 53 миллиона 679 тысяч 719 избирателей.

У кандидата от КПРФ Павла Грудинина — 11,87% голосов (8 миллионов 294 тысячи), лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому свои голоса отдали 5,73% избирателей (4 миллиона 5 тысяч).

За Ксению Собчак проголосовали более 1,1 миллиона человек. Кандидат от «Гражданской инициативы» набрала 1,64% голосов.

У Григория Явлинского от «Яблока» — 1,02%, у Бориса Титова от Партии роста — 0,75%. Максим Сурайкин от «Коммунистов России» набирает 0,68%, Сергей Бабурин от партии «Российский общенародный союз» — 0,65%.

Президентские выборы в России прошли 18 марта. После обработки 95% бюллетеней явка составила около 67%.

За выборами Президента России следите в онлайн-трансляции «Парламентской газеты».

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