Путин лидирует на выборах президента по итогам обработки 97% бюллетеней

Тема: Президентские выборы — 2018
Действующий глава государства Владимир Путин по итогам подсчёта 97% бюллетеней лидирует на президентских выборов в России. Он набирает 76,6% голосов, заявили в Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщает РИА «Новости». Читайте по теме
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За его кандидатуру проголосовали 53 миллиона 679 тысяч 719 избирателей.
У кандидата от КПРФ Павла Грудинина — 11,87% голосов (8 миллионов 294 тысячи), лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому свои голоса отдали 5,73% избирателей (4 миллиона 5 тысяч).
За Ксению Собчак проголосовали более 1,1 миллиона человек. Кандидат от «Гражданской инициативы» набрала 1,64% голосов.
У Григория Явлинского от «Яблока» — 1,02%, у Бориса Титова от Партии роста — 0,75%. Максим Сурайкин от «Коммунистов России» набирает 0,68%, Сергей Бабурин от партии «Российский общенародный союз» — 0,65%.
Президентские выборы в России прошли 18 марта. После обработки 95% бюллетеней явка составила около 67%.
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