Путин назвал «чушью» обвинения в причастности России

Президент России Владимир Путин в ходе выступления в своем предвыборном штабе заявил, что Россия не причастна к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Корреспондент.

«Думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это полная чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это немыслимо», — сказал Путин.

По словам президента, он узнал о ситуации со Скрипалем из сообщений СМИ.

«Первое, что приходит в голову, что если бы это было боевое отравляющее вещество, люди погибли бы на месте… У России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей», — пояснил Путин.

Он заверил, что Россия готова к сотрудничеству в расследованию этого дела в случае заинтересованности другой стороны.

Ранее в Скотленд-Ярде заявили, что расследование дела Скрипаля может занять месяцы.

Фото: РИА Новости