Путин обозначил задачи нового президентского срока

Избранный президент России Владимир Путин встретился с сопредседателями своего предвыборного штаба. На встрече он кратко обозначил основные задачи на новый шестилетний президентский срок, передает ТАСС.

«Основное, чем мы будем заниматься — это, конечно, внутренняя повестка дня», — сообщил президент.

Он добавил, что конкретно это означает «обеспечение темпов роста экономики» страны, придание экономике «инновационного характера».

Также предполагается «развитие в области здравоохранения, образования, промышленного производства… инфраструктуры» и «других направлений важнейших для того, чтобы двигаться вперед и поднимать уровень жизни наших граждан».

«Конечно, есть и вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности, безопасности. Без этого тоже не обойтись. Но, тем не менее, все-таки главное для нас — это внутренняя повестка дня», — добавил глава государства (цитата РИА Новости).

По итогам выборов 18 марта Путин набрал рекордные 76,66% голосов. Явка в целом составила около 67,5%.

Инаугурация президента должна пройти 7 мая.