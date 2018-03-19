Путин подписал указ о сборах для военнослужащих запаса

Президент Владимир Путин своим указом утвердил призыв на военные сборы для граждан России, пребывающих в запасе. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Призвать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных силах РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», — гласит текст указа.

Военные сборы пройдут в сроки, согласованные с региональными властями.

Проверочные сборы состоятся в сроки, которые определит Минобороны.