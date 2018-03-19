Путин поручил выделить 1,12 миллиарда рублей на Универсиаду в Красноярске

Президент Владимир Путин поручил правительству до 20 апреля 2018 года выделить 1,12 миллиарда рублей на проведение в Красноярске Всемирной зимней универсиады в 2019 году. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Средства пойдут на текущий и капитальный ремонт имущества Сибирского федерального университета, включая дооснащение общежитий и благоустройство территории, а также на проведение капитального ремонта наружных инженерных сетей объектов, находящихся на территории Деревни Универсиады.

Кроме того, в рамках подготовки к Универсиаде Краевой клинической больнице Красноярского края поставят медицинское оборудование.

Также Путин поручил правительству до 10 апреля представить предложения по закупке туристических автобусов и организации для зрителей и участников Универсиады транспортного сообщения между Красноярском и аэропортом Емельяново.

При этом к началу Универсиады в Красноярске могут достроить первую линию метрополитена, а на базе многофункциональных спортивных комплексов «Сопка» и «Радуга» могут создать федеральное училище олимпийского резерва по зимним видам спорта.

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