Путин прокомментировал Макрону обвинения по делу Скрипаля

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину и поздравил российского президента с победой на выборах 18 марта.

Как сообщает пресс-служба Кремля, также стороны «обстоятельно» обсудили вопросы сирийского урегулирования в контексте соблюдения резолюции Совбеза ООН о полном прекращении огня на территории Сирии и кризис на Украине «с учетом важности реализации минских договоренностей».

Помимо этого, президенты затронули вопрос отравления в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В этом преступлении британские власти обвиняют Россию.

«С российской стороны обращено внимание на бездоказательный характер выдвинутых в адрес России обвинений, подтверждена готовность к проведению совместных расследований случившегося», — говорится в сообщении Кремля.

Макрон — не единственный лидер, который сегодня затронул тему инцидента в Солсбери во время разговора с Путиным. Ранее тот же вопрос с российским президентом обсуждал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.