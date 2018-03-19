Путин встретился с соперниками на выборах и призвал их объединить усилия

Избранный президент Владимир Путин встретился со своими соперниками на выборах, сообщает пресс-служба Кремля.

Во время встречи он рассказал о планах учесть «все позитивные моменты», которые были во время избирательной кампании, в работе исполнительной и законодательной ветвей власти.

«Основной акцент в будущей работе исполнительной власти будет сделан на решении внутренних проблем страны», — пообещал собравшимся Путин.

Он отметил, что несмотря на эмоции, которые «перехлестывают практически везде» во время выборов, «главное, чтобы мы имели возможность объединять усилия в будущем для конструктивной работы на благо страны» (цитата РИА Новости).

Глава государства также сообщил о намерении выстраивать конструктивные отношения «со всеми государствами мира».

«Но, разумеется, не от нас все зависит. Это нужно, чтобы также, как в любви, обе стороны были заинтересованы, иначе никакой любви не получается», — добавил Путин.

Также он коснулся вопроса обороноспособности страны, заявив, что «никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений», но «мы будем уделять и уделим необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности страны».

По результатам выборов 18 марта Путин набрал рекордные в новейшей истории страны 76,6% голосов. С большим отрывом на втором месте Павел Грудинин от КПРФ (11,9%), далее идут лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%), Ксения Собчак (1,67%), Григорий Явлинский (1,04%), Борис Титов (0,76%), Максим Сурайкин (0,68%) и Сергей Бабурин (0,65%). Явка на выборах составила 67,5%.

Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая.