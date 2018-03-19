Резкий поворот в деле Скрипаля: в Лондоне пошли в отказ, СМИ раскрыли важную деталь в деле отравления

Последние новости сегодня – 19 марта. Премьер Великобритании Тереза Мэй ранее утверждала, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим газом с кодовым названием «Новичок». В адрес России последовали обвинения и меры. Однако впоследствии в Минобороны Британии не смогли доказать причастность РФ к производству данного яда.

Как сообщают, СМИ официальный Лондон фактически сменил позицию по делу отравления Скрипаля. Если раньше власти страны утверждали, что экс-полковник ГРУ мог быть отравлен газом, то теперь заявлено, что причиной смерти послужил ядовитый порошок. Об этом сообщается в ряде изданий со ссылкой на ABC News.

По информации телеканала, в настоящий момент Скотланд-Ярд рассматривает новую версию, в соответствии с которой Скрипаль и его дочь Юлия погибли от возможного воздействия нервно-паралитического вещества в автомобиле, которое попало в транспортное средство через вентиляционные отверстия. В британском следствии считают, что вещество было порошкообразной формы.

Напомним, 14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что отравление Сергея Скрипаля якобы случилось посредством созданного в СССР боевого отравляющего вещества семейства «Новичок». Никаких доказательств при этом представлено не было.

В российском руководстве категорически отрицают подобные обвинения, указывая на полную их бездоказательность.