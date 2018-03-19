Rootproject - приложение с двойной ориентацией

Новая криптовалютная система предназначена для быстрого и долгосрочного роста спроса на валюту. Начат запуск ICO - максимум 10 миллиардов маркеров ROOTs ERC20 будет создано в блок-цепочке Ethereum во время кампании ICO. Пред-ICO уже начат. Текущая ставка составляет ROOTS равна 0,00006 (6) за ETH или 50% бонус. Пре-ICO ограничено 300 000 долларов.

Налоговая субсидированная криптография

Физические лица и учреждения смогут создавать проекты, которые обеспечат определенную репутацию с минимальными вложениями, и дадут возможность получать налоговые вычеты. Такое положение дел сделало бы RootProject первой налоговой субсидируемой криптовалютой. Часть заработной платы каждого проекта будет направлена на контракт с профессиональным пенсионным фондом, который стимулирует системное сокращение объема поставок текущих токенов.

Машиноведение и публикация данных в режиме реального времени будут поддерживать маркер ROOTS с ценовым поведением, привлекательным для крупных финансовых учреждений с диверсифицированными портфелями.

Инновации

Такая валютно-институциональная система, предназначенная для обеспечения широкого роста, основывается на определенных нововведениях. Первое, и самое главное - это беспрецедентная обратная связь, модель, которая создает спрос и предложение для проектов сообщества. Инициаторам проекта не потребуется заполнять проект собственными вложениями или быть осведомленным о криптовалютности. Социально видимые проекты будут создавать необходимую репутацию, а денежные потоки сами направятся в нужное русло.

Crowdfunding

В то время как платформа crowdfunding будет использоваться для проектов, связанных с сообществом, на базу компании будут допущены более крупные кампании по внедрению оборотных средств. Одним из примеров является кампания, которая привлечет средства для смартфонов, которые RootProject предоставит участникам.

Ознакомиться с проектом вы можете на официальном сайте:

Веб-сайт: http://rootproject.co

Технический документ: https://streamity.org/uploads/docs/en/Whitepaper_Streamity_en.pdf

Социальные сети проекта:

GitHub: https://github.com/rootprojectco/backend

Twitter: https://twitter.com/rootprojectco

Facebook: https://www.facebook.com/rootprojectco/

Reddit: https://reddit.com/r/rootproject

Telegram: https://t.me/Rootproject

ВТТ автора: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1395905