Россияне превращаются в «зобных дебилов», заявил Андрей Макаревич. Заявление подобного рода скандально-известный музыкант опубликовал на свой странице в Facebook.
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По мнению Макаревича, корень зла кроется в Останкинской башне, которую он предложил спилить. Макаревич уверен, что в России имеет место некий «25-й кадр». И именно он заставляет людей деградировать.
К таким выводам Макаревич пришел после очередной поездки в США. Путешествуя по Америке, он решил провести сравнение между американцами и россиянами. И с точки зрения Макаревича, россияне в этом сравнении проиграли.
«Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило, насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное», - заявляет музыкант.