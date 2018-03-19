Российские гимнасты победили в командном многоборье на этапе КМ в Штутгарте

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Мужская сборная России завоевала золотые медали в командном многоборье на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.

Россияне в воскресенье набрали в сумме шести видов программы (вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, брусья, перекладина) 166,295 балла. Второе место заняли бразильцы (165,929), третьими стали японцы (165,396).

В составе сборной России на турнире выступали Сергей Ельцов, Артур Далалоян, Никита Игнатьев и Владислав Поляшов.