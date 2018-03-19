Российские военные начали обучение в аннексированном Крыму

Российские военные начали обучение ракетных и артиллерийских подразделений в приграничных с Украиной областях и в аннексированном Крыму.Так, войска РФ пройдут подготовку на 19 полигонах, в частности, в Ростовской области, на Кубани и в аннексированном Крыму.Отмечается, что участие в учениях принимают около 8 тысяч военных и 1400 единиц вооружения и техники.«Особенностью учений является максимальное приобщение к выполнению огневых задач комплексов беспилотников, а также средств артиллерийской разведки», — заявили в Минобороны России.Ранее НАТО обвинило Россию во введении в заблуждение масштабом военных учений «Запад-2017» и в нарушении правил, направленных на уменьшение напряженности между РФ и странами НАТО.29 сентября на официальном сайте военных учений сообщили, что Россия вывела последние подразделения из Беларуси.С 14 по 20 сентября на 6 полигонах Беларуси и 3 полигонах России прошли совместные военные учения «Запад-2017».В Министерстве обороны России сообщали, что в них приняли участие до 12 700 военнослужащих.