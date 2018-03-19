Российские военные начали учения в Крыму

Российские военные начали учения ракетных и артиллерийских подразделений в приграничных с Украиной областях и в Крыму. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

Российские войска пройдут подготовку на 19 полигонах, в частности, в Ростовской области, на Кубани и в Крыму.

Ожидается, что участие в учениях примут около 8 тысяч военных и 1400 единиц вооружения и техники.

«Особенностью учений является максимальное приобщение к выполнению огневых задач комплексов беспилотников, а также средств артиллерийской разведки», – заявили в российском Минобороны.

Напомним, в январе в Крыму состоялось противодиверсионное учение.

Фото: mil.ru