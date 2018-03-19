«Руки-базуки» ужаснул подписчиков прощальным фото: «Навсегда забудьте обо мне»

Прославившийся на всю Россию житель Пятигорска К. Терешин, которого также называют Руки-базуки, опубликовал в соцсети прощальное фото, после чего пообещал удалить свою страницу «ВКонтакте».

Молодой человек рассказал, что мучается от боли и больше не хочет появляться в соцсетях.



«Я начал делать плечи, закачал синтол, однако всё обернулось иначе. Рука сильно опухла, всё тело болит, я получил конкретный удар по здоровью. Два дня не могу встать с постели, температура 38,5. Мама постоянно плачет, а я ничего не могу поделать, остаётся только Богу молиться, чтобы он оставил меня рядом с ней», — цитирует источник слова Терешина.

В заключение Руки-базуки попросил своих подписчиков навсегда о нём забыть.