Сергей Кучеров выполнил самую главную цель проекта

17 декабря 2016 года, тот день когда я пришёл на телепроект Дом 2, мой приход встречал опасный и непревзойдённый Влад Кадони. И сегодня тот день когда Влад меня проводил домой, только я ушёл вместе со своей Юленькой, взявшись за руки. Это что получается? Получается я выполнил самую главную цель проекта, я встретил свою любовь. А я ещё помню сомневался, идти или нет, сейчас могу с уверенностью сказать, что Дом 2 - это круто, даже больше скажу, что Дом 2 это наверное самые яркие 15 месяцев из моей жизни. Спасибо ведущим Бородиной, Бузовой, Орловой, Черкасову за ценные советы, что иногда давали пендаля балбесу. Ребята на поляне, вас всех перечислять не буду тут, но каждый из вас оставил след в моей душе, буду очень скучать! Сегодня нас достойно проводили, даже вынесли на руках, было очень приятно! Телезрителям могу сказать, сильно не скучайте по нам, Юлю вы скоро увидите на острове в роли ведущей. А я пока не решил, куда конкретно направить свою энергию и потенциал, поэтому открыт для интересных предложений. Всем добра!