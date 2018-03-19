Сильный взрыв в Донецке. «Осветило аж всю Холодную»

Жители временно оккупированных Донецка и Макеевки сообщили о сильном взрыве. Об этом очевидцы пишут в социальных сетях.
Взрыв был слышен преимущественно в районе Заперевальной, а также в некоторых районах Макеевки. Его природа неизвестна.
«Что-то е***ло, на Заперевальной было слышно», — написал пользователь.
«Макеевка-Восточный, аж окна задрожали, мощно», — добавил еще один очевидец.
«Макеевка медучилище, мощненько бахнуло, дом трухануло», — пишут комментаторы.
«Осветило аж всю Холодную», — добавил другой автор.
«Восточный очень хорошо слышно», — написал комментатор.
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