Сильный взрыв в Донецке. «Осветило аж всю Холодную»

Жители временно оккупированных Донецка и Макеевки сообщили о сильном взрыве. Об этом очевидцы пишут в социальных сетях.

Взрыв был слышен преимущественно в районе Заперевальной, а также в некоторых районах Макеевки. Его природа неизвестна.

«Что-то е***ло, на Заперевальной было слышно», — написал пользователь.

«Макеевка-Восточный, аж окна задрожали, мощно», — добавил еще один очевидец.

«Макеевка медучилище, мощненько бахнуло, дом трухануло», — пишут комментаторы.

«Осветило аж всю Холодную», — добавил другой автор.

«Восточный очень хорошо слышно», — написал комментатор.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.