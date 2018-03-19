Собчак не доверяет данным экзит-полла

Данные экзит-полла ВЦИОМ не вызывают доверия у кандидата в президенты России Ксении Собчак. Об этом она сказала в комментарии РБК.

Собчак сказала, что «не очень верит ВЦИОМ» (Всероссийский центр изучения общественного мнения), а данные экзит-полла назвала «манипуляцией».

«Я считаю, что ВЦИОМ подписывается в тех же кабинетах, где принимаются решения о том, как устраивать дебаты и как делать из выборов то, что вы сами видели. Я в это абсолютно не верю», – выразила свою позицию Собчак.

В соответствии с экзит-поллом ВЦИОМ, Владимир Путин набрал 73,9% голосов, Собчак – 2,5%.

Фото: vidomosti-ua.com