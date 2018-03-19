Стало известно, как принцу Гарри и Меган Маркл удалось так долго скрывать свой роман от СМИ

Принц Гарри и Меган Маркл

Это сейчас не проходит ни дня без сообщений о новых подробностях грядущей свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. А ведь еще относительно недавно об их романе никто не знал (официальное его подтверждение состоялось в ноябре 2016 года) — влюбленные его мастерски скрывали. Как им удалось в течение довольно продолжительного времени водить за нос прессу и общественность, стало известно благодаря Кейт Николь, автору книги "Гарри: жизнь, потеря и любовь". Она рассказала, как роман принца Гарри и Меган Маркл впервые получил огласку и что вдохновило принца сделать беспрецедентное публичное заявление в поддержку своей невесты.

Как пишет Николь, младший внук королевы Елизаветы II сумел несколько месяцев встречаться с Меган без пристального внимания прессы. Однако когда утечка информации все же произошла и принцу сообщили, что новость об их романе скоро появится на первых полосах всех газет, возлюбленный Меган тут же отменил запланированное путешествие в Торонто. Все должно было выглядеть так, будто он остался в Великобритании.

Принц Гарри и Меган Маркл

Однако провести представителей СМИ оказалось не так просто — папарацци обосновались около дома актрисы и принялись наблюдать за происходящим. Тогда на помощь Меган и принцу Гарри пришли друзья актрисы Бен и Джессика Малруни, которые позволили влюбленным остаться у себя дома, дабы скрыться от глаз папарацци.

Гарри приехал в гости с целой сумкой подарков (у супругов Малруни трое детей. — Прим. ред.), и он очаровал их. Я думаю, что именно тогда Меган влюбилась в Гарри,

— рассказал инсайдер.

Вскоре все же о романе принца Гарри и Меган Маркл узнали все, но тогда провести эти несколько дней вдали от посторонних глаз для них оказалось очень важным.

Меган Маркл и принц Гарри

Спустя некоторое время Меган, попросившая у создателей сериала "Форс-мажоры" (Suits) дать ей отпуск, отправилась в Лондон, чтобы провести время со своим возлюбленным. Но поездка была омрачена крайне неприятной историей. Таблоид The Sun опубликовал статью о том, что на одном из порносайтов появились некоторые откровенные сцены из сериала с участием Меган. Возмущенный поведением представителей СМИ принц Гарри решил выступить с заявлением, которое было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте Кенсингтонского дворца. Гарри заявил, что его девушка стала "жертвой харассмента и домогательств".

Он попросил, чтобы это заявление было непременно опубликовано, чтобы журналисты, которые стали авторами скандальной истории про его возлюбленную, задумались и перестали порочить ее честь,

— рассказал источник.

Меган Маркл

Заявление принца, конечно, вызвало бурю обсуждений в СМИ. И если одни встали на сторону принца Гарри, то другие осудили его за ухудшение и без того напряженных отношений представителей королевской семьи с прессой.

Несмотря на то что даже принц Уильям, который поддержал своего брата и согласился, что СМИ зашли слишком далеко, советовал ему выпустить менее эмоциональное заявление, принц Гарри был непреклонен и подыскивать слов не стал.

Остается только догадываться, какую реакцию вызвала у принца Гарри публикация откровенных фотографий Меган Маркл, которые на днях появились в сети. Пока он, впрочем, пикантные снимки своей будущей жены никак не прокомментировал, а Кенсингтонский дворец заявил, что эти кадры — подделка.

Меган Маркл и принц Гарри