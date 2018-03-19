Судьбоносное решение. Стало известно, когда депутаты проголосуют за создание Антикоррупционного суда

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает, что принятие закона об Антикоррупционном суде не стоит откладывать на долгий срок.Господин Парубий уверен, что парламентарии найдут в себе силы проголосовать за столь важный законопроект аккурат перед Пасхой.В крайнем случае, говорит председатель Верховной Рады, дедлайн по голосованию за вышеупомянутый закон – начало мая 2018 года.Заметим, что создание первого Антикоррупционного суда в Украине является одним из ключевых условий, влияющих на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.