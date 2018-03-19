Супервулкан Йеллоустоун проявляет активность: пробудился мощный гейзер, спавший с 2014 года

Очередная активность зафиксирована в кальдере супервлкана Йеллоустоун. Самый высокий в мире активный гейзер Steamboat Geyser, находившийся в спячке с 2014 года, начал извергаться.

Гейзер расположен в популярной у туристов зоне и его извержение привлекло к себе большое внимание. По свидетельствам очевидцев, гейзер громко ревел и выбрасывал в воздух гигантский столб воды, а в начале его извержения чувствовались мощные подземные толчки.

Последнее извержение Steamboat Geyser происходило в 2014 году, в среднем он становится активным один раз в 50 лет. Однако в последнее время частота извержений участилась.

Эксперты отмечают, что изменение периодичности извержения гейзера и непрекращающийся сейсмический рой в кальдере связаны с продвижением магмы к поверхности земли.