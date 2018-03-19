Татьяна Навка планирует родить сына Дмитрию Пескову

Дмитрий Песков и Татьяна Навка

На днях олимпийская чемпионка по фигурному катанию, известная светская львица и любимая жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка посетила программу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на телеканале НТВ, в которой рассказала... почти обо всем: о том, как ухаживал за ней Дмитрий Песков, которому она, оказывается, планирует родить сына, о естественной красоте, шопинге и многом-многом другом. Выдержки из этого увлекательного интервью — на NEWSTES.RU.

Про знакомство с мужем

Будущие супруги познакомились на дне рождения друга, причем Песков узнал Навку "как девушку из рекламы краски для волос". Эффектная спортсменка, видимо, сразу понравилась Пескову, но эта симпатия поначалу не была взаимной:

Это точно не была любовь с первого взгляда. Я долго сторонилась, а потом вдруг что-то щелкнуло. Он действовал настолько деликатно, с поцелуями рук… Никогда не переходил грань. Все было аккуратно и нежно. И вдруг я поняла, что влюбилась. От него не убежать было (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— откровенничает Навка.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Про предложение руки и сердца

Роман развивался стремительно, но предложение руки и сердца Татьяна получила не сразу. Все было "неожиданно и красиво, во время дружеского ужина в ресторане". Песков вдруг подошел, встал на колено и сказал:

"Я решился, хочу, чтобы ты стала моей женой". У нас к тому времени уже ребенок был. Я согласилась.

Грандиозную свадьбу светская тусовка запомнила надолго.

Про вторую беременность

От нового возлюбленного Навка, у которой уже была дочь-подросток от первого брака (с Александром Жулиным. — Прим. ред.), безумно хотела ребенка. Так что Надежда Пескова, которой сейчас уже три года, — ребенок долгожданный.

Вторая беременность оказалась легкой. Токсикоза, капризов, депрессий — ничего не было: Навка занималась йогой и все время хотела есть мясо. Родила Татьяна в срок, причем рожала сама, в Москве.

Татьяна Навка с дочкой Надей

Про сына

На двух дочках Навка останавливаться не собирается: в ближайшем будущем она планирует подарить мужу сына.

Конечно, я очень хочу мальчика. Более того, я постоянно об этом думаю, что пора бы. Так что, Дмитрий Сергеевич, знайте, что вас ждет.

Отметим, что от предыдущих браков у Пескова уже есть трое сыновей и одна дочь.

Татьяна Навка с дочерьми, Сашей и Надей

Татьяна Навка и Дмитрий Песков с детьми

Диета, питание, алкоголь

Сама Татьяна старается питаться правильно, но бывают и срывы, тогда в ход идет белый хлеб с шоколадным маслом, любимый с детства торт "Наполеон" — иногда можно и на ночь. Но вообще в семье Песковых хлеб не едят, вместо него — ржаные сухарики, можно "с колбаской или с икоркой". Салаты, мясо, рыба...

Муж Татьяны — приверженец здорового питания, но может и картошку с грибами, с "чесночочком" себе позволить. Иногда вся большая семья Песковых запасается попкорном и смотрит кино.

С алкоголем все тоже "прекрасно" — если это хорошее качественное вино за ужином.

О красоте

Тут, подчеркивает Татьяна, надо знать главное:

Лед выделяет какие-то испарения. Все фигуристы выглядят на 10-15 лет моложе.

Ну, мы догадывались, что все дело в "испарениях".

Про пластику

Я буду до последнего сохранять свою естественную красоту. Некоторые женщины после операций совершенно неузнаваемы и самое удивительное, что все они похожи друг на друга. Для меня это самое страшное, я не стесняюсь своего носа. Надо сохранять свою индивидуальность.

Услуги стилиста и шопинг

Татьяна — известная модница и постоянная участница всевозможных рейтингов "Самых стильных". И при этом личного стилиста у звезды нет:

Я знаю, что это принято у многих девушек, но я как-то сама пытаюсь, это успокаивает нервы. Но все равно, как и любой женщине, мне нечего одеть.

При этом у Татьяны нет проблем с тем, чтобы несколько раз выгулять одну и ту же вещь.

Украшения

Любимый камень Навки — бриллиант:

Я родилась в апреле, это камень знака Овна. Другого выхода нет — только бриллианты носить.

Мы узнали много нового о Татьяне, а вы?