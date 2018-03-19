Татьяна Навка планирует родить сына Дмитрию Пескову

Показать меню
Актуально
На этот раз никаких фильтров: Ким Кардашьян поделилась фото дочери Чикаго - 20:21 На этот раз никаких фильтров: Ким Кардашьян поделилась фото дочери Чикаго Украина присоединилась к санкциям против Южного Судана - 20:28 Украина присоединилась к санкциям против Южного Судана ООН и Красный Крест признают ведущую роль РФ в решении гуманитарных проблем в - 20:29 ООН и Красный Крест признают ведущую роль РФ в решении гуманитарных проблем в Сирии Восемь человек пострадали в аварии автобуса в Новой Москве - 20:51 Восемь человек пострадали в аварии автобуса в Новой Москве Движение в центре Москвы ограничат из-за концерта в честь присоединения Крыма - 20:51 Движение в центре Москвы ограничат из-за концерта в честь присоединения Крыма Российский Генштаб сообщил о подготовке США к удару по силам Асада - 20:51 Российский Генштаб сообщил о подготовке США к удару по силам Асада Захарова предложила искать производителей «Новичка» на Западе - 20:52 Захарова предложила искать производителей «Новичка» на Западе В России ответили на слова Порошенко о «девяти граммах свинца» - 20:52 В России ответили на слова Порошенко о «девяти граммах свинца» Родченков рассказал о допинговой программе на Олимпиаде-80 - 20:52 Родченков рассказал о допинговой программе на Олимпиаде-80 Супрун назвала «главное медицинское событие года» - 21:00 Супрун назвала «главное медицинское событие года» «Девять граммов свинца», – Порошенко подготовился к нападению России - 21:06 «Девять граммов свинца», – Порошенко подготовился к нападению России Заказать компьютер: широкий выбор и приятная цена - 21:29 Заказать компьютер: широкий выбор и приятная цена США приняли на вооружение новую атомную подлодку - 21:49 США приняли на вооружение новую атомную подлодку Медведев: ЦИК не допустит нарушений закона на президентских выборах-2018 - 22:22 Медведев: ЦИК не допустит нарушений закона на президентских выборах-2018 Пять человек пострадали в результате взрыва газа в Омске - 22:42 Пять человек пострадали в результате взрыва газа в Омске Глушаков: футболисты "Спартака" должны были побеждать "Рубин" еще в первом тайме - 22:49 Глушаков: футболисты «Антихрист уже близко», – пророчество святого старца Гавриила - 22:51 «Антихрист уже близко», – пророчество святого старца Гавриила
» » Татьяна Навка планирует родить сына Дмитрию Пескову

Татьяна Навка планирует родить сына Дмитрию Пескову


Добавлено: 19 мар 2018 в 20:00, Категория: Шоу-бизнес
Татьяна Навка планирует родить сына Дмитрию Пескову

Дмитрий Песков и Татьяна Навка

На днях олимпийская чемпионка по фигурному катанию, известная светская львица и любимая жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка посетила программу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на телеканале НТВ, в которой рассказала... почти обо всем: о том, как ухаживал за ней Дмитрий Песков, которому она, оказывается, планирует родить сына, о естественной красоте, шопинге и многом-многом другом. Выдержки из этого увлекательного интервью — на NEWSTES.RU.

Про знакомство с мужем

Будущие супруги познакомились на дне рождения друга, причем Песков узнал Навку "как девушку из рекламы краски для волос". Эффектная спортсменка, видимо, сразу понравилась Пескову, но эта симпатия поначалу не была взаимной:

Это точно не была любовь с первого взгляда. Я долго сторонилась, а потом вдруг что-то щелкнуло. Он действовал настолько деликатно, с поцелуями рук… Никогда не переходил грань. Все было аккуратно и нежно. И вдруг я поняла, что влюбилась. От него не убежать было (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— откровенничает Навка.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Про предложение руки и сердца

Роман развивался стремительно, но предложение руки и сердца Татьяна получила не сразу. Все было "неожиданно и красиво, во время дружеского ужина в ресторане". Песков вдруг подошел, встал на колено и сказал:

"Я решился, хочу, чтобы ты стала моей женой". У нас к тому времени уже ребенок был. Я согласилась.

Грандиозную свадьбу светская тусовка запомнила надолго.

Про вторую беременность

От нового возлюбленного Навка, у которой уже была дочь-подросток от первого брака (с Александром Жулиным. — Прим. ред.), безумно хотела ребенка. Так что Надежда Пескова, которой сейчас уже три года, — ребенок долгожданный.

Вторая беременность оказалась легкой. Токсикоза, капризов, депрессий — ничего не было: Навка занималась йогой и все время хотела есть мясо. Родила Татьяна в срок, причем рожала сама, в Москве.

Татьяна Навка с дочкой Надей

Про сына

На двух дочках Навка останавливаться не собирается: в ближайшем будущем она планирует подарить мужу сына.

Конечно, я очень хочу мальчика. Более того, я постоянно об этом думаю, что пора бы. Так что, Дмитрий Сергеевич, знайте, что вас ждет.

Отметим, что от предыдущих браков у Пескова уже есть трое сыновей и одна дочь.

Татьяна Навка с дочерьми, Сашей и Надей

Татьяна Навка и Дмитрий Песков с детьми

Диета, питание, алкоголь

Сама Татьяна старается питаться правильно, но бывают и срывы, тогда в ход идет белый хлеб с шоколадным маслом, любимый с детства торт "Наполеон" — иногда можно и на ночь. Но вообще в семье Песковых хлеб не едят, вместо него — ржаные сухарики, можно "с колбаской или с икоркой". Салаты, мясо, рыба...

Муж Татьяны — приверженец здорового питания, но может и картошку с грибами, с "чесночочком" себе позволить. Иногда вся большая семья Песковых запасается попкорном и смотрит кино.

С алкоголем все тоже "прекрасно" — если это хорошее качественное вино за ужином.

О красоте

Тут, подчеркивает Татьяна, надо знать главное:

Лед выделяет какие-то испарения. Все фигуристы выглядят на 10-15 лет моложе.

Ну, мы догадывались, что все дело в "испарениях".

Про пластику

Я буду до последнего сохранять свою естественную красоту. Некоторые женщины после операций совершенно неузнаваемы и самое удивительное, что все они похожи друг на друга. Для меня это самое страшное, я не стесняюсь своего носа. Надо сохранять свою индивидуальность.

Услуги стилиста и шопинг

Татьяна — известная модница и постоянная участница всевозможных рейтингов "Самых стильных". И при этом личного стилиста у звезды нет:

Я знаю, что это принято у многих девушек, но я как-то сама пытаюсь, это успокаивает нервы. Но все равно, как и любой женщине, мне нечего одеть.

При этом у Татьяны нет проблем с тем, чтобы несколько раз выгулять одну и ту же вещь.

Украшения

Любимый камень Навки — бриллиант:

Я родилась в апреле, это камень знака Овна. Другого выхода нет — только бриллианты носить.

Мы узнали много нового о Татьяне, а вы?



Материалы по теме:

Татьяна Навка и Дмитрий Песков болше не скрывают свой роман
Дмитрий Песков и Татьяна Навка готовятся к Хеллоуину: видео
Дмитрий Песков и Татьяна Навка крестили годовалую дочь
Дмитрий Песков и ТАтьяна Навка уже нескрывают отношений
Добавлено: 19 мар 2018 в 20:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
В России мужчина съел избирательный бюллетень

В России мужчина съел избирательный бюллетень

Инсайдер: принц Чарльз с пренебрежением относится к семье Кейт Миддлтон

Инсайдер: принц Чарльз с пренебрежением относится к семье Кейт Миддлтон

Явка на выборах президента РФ приближается к 60 процентам

Явка на выборах президента РФ приближается к 60 процентам

ЦИК России: Поступают данные о порче российского имущества в Одессе

ЦИК России: Поступают данные о порче российского имущества в Одессе

Загрузка...



Лента новостей
Российские военные начали обучение в аннексированном Крыму - 18:39 Российские военные начали обучение в аннексированном КрымуВ Абу-Даби откроется курорт Jumeirah Al Wathba Desert Resort - 18:21 В Абу-Даби откроется курорт Jumeirah Al Wathba Desert ResortПрезидент Мавритании поздравил Путина с победой на президентских выборах - 18:15 Президент Мавритании поздравил Путина с победой на президентских выборахПроверка готовности дежурных сил и средств по ликвидации последствий ЧС завершилась в частях ЦВО - 18:01 Проверка готовности дежурных сил и средств по ликвидации последствий ЧС завершилась в частях ЦВОСтало известно, как принцу Гарри и Меган Маркл удалось так долго скрывать свой роман от СМИ - 17:57 Стало известно, как принцу Гарри и Меган Маркл удалось так долго скрывать свой роман от СМИВ Германии не поддержали идею Климкина о санкциях против Шрёдера - 17:56 В Германии не поддержали идею Климкина о санкциях против ШрёдераПосол России вызван в МИД Швеции в связи с делом Скрипаля - 17:50 Посол России вызван в МИД Швеции в связи с делом СкрипаляПутин встретился с соперниками на выборах и призвал их объединить усилия - 17:50 Путин встретился с соперниками на выборах и призвал их объединить усилияРоссийским банкам могут разрешить скрывать попавших под санкции акционеров - 17:49 Российским банкам могут разрешить скрывать попавших под санкции акционеровВ Москве на неделю закроют станции фиолетовой ветки метро - 17:49 В Москве на неделю закроют станции фиолетовой ветки метроНебольшие дозы виагры снижают риск рака - 17:48 Небольшие дозы виагры снижают риск ракаВ СК рассказали об объединении следствия с МВД и ФСБ - 17:48 В СК рассказали об объединении следствия с МВД и ФСБВ ОБСЕ сообщили о нарушениях во время президентских выборов - 17:48 В ОБСЕ сообщили о нарушениях во время президентских выборовВолонтер рассказал, как задержанный Рубан выпивал с главарями ОРДЛО - 17:43 Волонтер рассказал, как задержанный Рубан выпивал с главарями ОРДЛО
Последние новости
Полиция не обнаружила признаков взлома в доме погибшего соратника Березовского - 20:02 Полиция не обнаружила признаков взлома в доме погибшего соратника Березовского Источники рассказали о возможной смене главы Якутии из-за низких результатов Путина - 20:02 Источники рассказали о возможной смене главы Якутии из-за низких результатов Путина Банк «Открытие» готов отдать долги ЦБ и объединиться с Бинбанком - 20:02 Банк «Открытие» готов отдать долги ЦБ и объединиться с Бинбанком Посол России вызван в МИД Швеции в связи с делом Скрипаля - 20:02 Посол России вызван в МИД Швеции в связи с делом Скрипаля Крошечный червь помогает ученым исследовать молекулярные механизмы страха и тревожности - 20:01 Крошечный червь помогает ученым исследовать молекулярные механизмы страха и тревожности Путин прокомментировал Макрону обвинения по делу Скрипаля - 20:01 Путин прокомментировал Макрону обвинения по делу Скрипаля Татьяна Навка планирует родить сына Дмитрию Пескову - 20:00 Татьяна Навка планирует родить сына Дмитрию Пескову Покрасочное оборудование для автосервиса - 19:59 Покрасочное оборудование для автосервиса Эрдоган поздравил Путина с переизбранием - 19:56 Эрдоган поздравил Путина с переизбранием Катись! Дэвид Бекхэм повеселился с детьми на снежной горке - 19:49 Катись! Дэвид Бекхэм повеселился с детьми на снежной горке Представители ДОСААФ Красноярского края приняли участие в патриотическом фестивале - 19:28 Представители ДОСААФ Красноярского края приняли участие в патриотическом фестивале Андрей Макаревич отозвался о русских, попавших под кремлевскую пропаганду - 19:15 Андрей Макаревич отозвался о русских, попавших под кремлевскую пропаганду Лукин: Россия побеждает на Паралимпиаде, так как давно развивает паралимпийский спорт - 19:14 Лукин: Россия побеждает на Паралимпиаде, так как давно развивает паралимпийский спорт
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"