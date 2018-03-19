Терпение на исходе: в Кремле раскрыли, как Британия ответит за клевету по «делу Скрипаля»

В Кремле предпочитают говорить о конфликте с Великобританией, как об отношениях с отдельным государством. Речь идёт о безосновательном потоке клеветнических заявлений, которые ничем не подкреплены, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков в заключение заявил, что Британии придётся ответить за свои слова.

Напомним, 14 марта в британском парламенте в адрес России прозвучали обвинения в причастности к убийству Сергея Скрипаля, экс-полковника ГРУ. Посольство РФ в Лондоне мгновенно отреагировало на обвинения и предложило провести совместное расследование, однако премьер-министр Британии Тереза Мэй проигнорировала инициативу российской стороны.