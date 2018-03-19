«Трансграничный перенос»: «Власти ЛНР» озвучили версию «пожелтения» снега

Показать меню
Актуально
Марго Овсянникова дала Антону Шоки сутки на раздумье - 14:56 Марго Овсянникова дала Антону Шоки сутки на раздумье Ельченко: Крым начинает становиться «горячей точкой» - 15:01 Ельченко: Крым начинает становиться «горячей точкой» Более сотни рейсов отменили в британских аэропортах из-за непогоды - 15:07 Более сотни рейсов отменили в британских аэропортах из-за непогоды Скрипаль: неоконсерваторы хотят войны — под любым предлогом - 15:56 Скрипаль: неоконсерваторы хотят войны — под любым предлогом Тысячи мирных жителей вышли из Восточной Гуты 17 марта - 17:00 Тысячи мирных жителей вышли из Восточной Гуты 17 марта Минобрнауки приостановит все совместные проекты с Британским советом - 17:01 Минобрнауки приостановит все совместные проекты с Британским советом Минувшая ночь стала самой холодной в Москве за почти 20 лет - 17:01 Минувшая ночь стала самой холодной в Москве за почти 20 лет Британский совет выразил разочарование сворачиванием работы в России - 17:01 Британский совет выразил разочарование сворачиванием работы в России Мэй прокомментировала высылку британских дипломатов - 17:01 Мэй прокомментировала высылку британских дипломатов Лавров призвал не драматизировать расстрел бойцов Вагнера - 17:01 Лавров призвал не драматизировать расстрел бойцов Вагнера Из Украины выслали журналистку «России 24» - 17:02 Из Украины выслали журналистку «России 24» Адмирал Николай Евменов поздравил моряков-подводников Северного флота с - 17:07 Адмирал Николай Евменов поздравил моряков-подводников Северного флота с профессиональным праздником Новый вытрезвитель в Волгограде торжественно открыли к ЧМ-2018 - 17:08 Новый вытрезвитель в Волгограде торжественно открыли к ЧМ-2018 Биатлонистки сборной России идут пятыми в зачете Кубка наций после 8-го этапа КМ - 17:15 Биатлонистки сборной России идут пятыми в зачете Кубка наций после 8-го этапа КМ Генштаб: Инструкторы США готовят боевиков в САР для провокаций с химоружием - 17:21 Генштаб: Инструкторы США готовят боевиков в САР для провокаций с химоружием Даша Лымарь возмущена поведением своего ухажера - 17:28 Даша Лымарь возмущена поведением своего ухажера Главу Американской киноакадемии обвинили в домогательствах - 17:30 Главу Американской киноакадемии обвинили в домогательствах
» » «Трансграничный перенос»: «Власти ЛНР» озвучили версию «пожелтения» снега

«Трансграничный перенос»: «Власти ЛНР» озвучили версию «пожелтения» снега


Добавлено: 19 мар 2018 в 13:57, Категория: Украина

Вчера вечером в ОРЛО выпали осадки в виде снега желто-оранжевого цвета, что очень насторожило местных жителей.

» Министерство природы ЛНР» после проведенных анализов отметило: «Утром 19 марта 2018 года жители Луганска могли наблюдать выпадение осадков желто-оранжевого цвета, без запаха, не жирных на ощупь. При этом наблюдалось северо-восточное направление ветра скоростью 6 м/сек. Подобное явление одновременно наблюдалось в городах Алчевск, Горловка, Красный Луч, Стаханов, Счастье, Станица Луганская, Краснодон, Миллерово, Ростов-на-Дону. В городах Антрацит, Свердловск наблюдались осадки обычного белого снега».

Также, там отметили: «В настоящее время специализированной лабораторией Минприроды ЛНР проведен предварительный анализ проб осадков, которые показали, что рН проб желтого снега равен 7.1, то еесть нейтральный (рН чистого снега составляет 5.63, так как в обычном состоянии снег подкислен окислами азота, серы и углерода). Такое подщелачивание осадков (снега) могут вызывать оксиды металлов (например — оксиды железа), углеводороды, автомобильные выбросы. Отобранные пробы имеют в своем составе взвешенные вещества (частички пыли), химический состав которых пока не установлен. Учитывая большую площадь выпадения желтых осадков, в данном случае мы имеем дело с трансграничным переносом загрязняющих веществ на большие расстояния, причиной которых могут быть промышленные выбросы крупных предприятий, а также природные явления глобального характера».

Исследование подолжается, а пока «ведомство"призывает людей не паниковать и воздержаться от прогулок по улице до полного выяснения обстоятельств.


Фото:
«Трансграничный перенос»: «Власти ЛНР» озвучили версию «пожелтения» снега

Видео:


Материалы по теме:

Мокрый снег и сильный ветер обещают в Карелии в воскресенье
Синоптики перенесли «пятничный» снег в Сызрани на выходные
Сахару замело снегом в первый раз за 37 лет
NASA опубликовало спутниковое фото снега в Сахаре
Добавлено: 19 мар 2018 в 13:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
В РФ на выборах президента проголосовали Медведь и Человек-ракета

В РФ на выборах президента проголосовали Медведь и Человек-ракета

Гигантское наследство Олега Табакова досталось одному человеку

Гигантское наследство Олега Табакова досталось одному человеку

К 12:00 явка на выборах президента достигла почти 35%

К 12:00 явка на выборах президента достигла почти 35%

Саакашвили потребовал судить его

Саакашвили потребовал судить его

Загрузка...



Лента новостей
Эксперты назвали лучший фильм серии «Звездные войны» - 13:23 Эксперты назвали лучший фильм серии «Звездные войны»Россия выйдет из сделки ОПЕК+ после достижения баланса на рынке нефти - 13:11 Россия выйдет из сделки ОПЕК+ после достижения баланса на рынке нефтиКравцов: никто из конькобежцев и тренеров сборной РФ не отказывался продолжать работу - 13:01 Кравцов: никто из конькобежцев и тренеров сборной РФ не отказывался продолжать работуМиссия наблюдателей от СНГ признала легитимность выборов президента РФ - 12:57 Миссия наблюдателей от СНГ признала легитимность выборов президента РФАлексей Кравцов: исполком Союза конькобежцев России состоится 18 апреля - 12:43 Алексей Кравцов: исполком Союза конькобежцев России состоится 18 апреляВ сравнении с 2012 годом Путина поддержали в полтора раза больше москвичей - 12:37 В сравнении с 2012 годом Путина поддержали в полтора раза больше москвичейВ Крыму Путин получил более 90% голосов - 12:37 В Крыму Путин получил более 90% голосовВолгоградская область проголосовала за смену часового пояса - 12:37 Волгоградская область проголосовала за смену часового поясаПутин на выборах набрал рекордные 76,66% голосов - 12:37 Путин на выборах набрал рекордные 76,66% голосовЗа рубежом проголосовали 98% зарегистрированных избирателей - 12:37 За рубежом проголосовали 98% зарегистрированных избирателейМВД сообщило о снижении преступности во время выборов - 12:36 МВД сообщило о снижении преступности во время выборов«Не факт, что Меркель отреагирует адекватно», — эксперт о призыве Климкина «наложить санкции - 12:30 «Не факт, что Меркель отреагирует адекватно», — эксперт о призыве Климкина «наложить санкции на Шрёдера»«Повторный референдум»: жители Крыма подтвердили свой выбор 2014 года - 11:50 «Повторный референдум»: жители Крыма подтвердили свой выбор 2014 годаПутин назвал «чушью» обвинения в причастности России - 11:42 Путин назвал «чушью» обвинения в причастности России
Последние новости
Джонсон: Возражения России по делу Скрипаля становятся все абсурднее - 14:22 Джонсон: Возражения России по делу Скрипаля становятся все абсурднее Бокс и благотворительность: Виктория Бекхэм прилетела в Кению и освоила новый вид спорта - 14:14 Бокс и благотворительность: Виктория Бекхэм прилетела в Кению и освоила новый вид спорта У Путина может измениться собеседник по «курильскому вопросу» - 14:08 У Путина может измениться собеседник по «курильскому вопросу» «Трансграничный перенос»: «Власти ЛНР» озвучили версию «пожелтения» снега - 13:57 «Трансграничный перенос»: «Власти ЛНР» озвучили версию «пожелтения» снега Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о жалобах во время выборов президента РФ - 13:50 Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о жалобах во время выборов президента РФ Путин назвал обвинения РФ по делу Скрипаля чушью - 13:43 Путин назвал обвинения РФ по делу Скрипаля чушью Преподаватели литературы выступили против новых стандартов - 13:43 Преподаватели литературы выступили против новых стандартов Борис Джонсон назвал абсурдными заявления Москвы по делу Скрипаля - 13:42 Борис Джонсон назвал абсурдными заявления Москвы по делу Скрипаля Порошенко назвал данные по выборам в Крыму фальсификацией - 13:42 Порошенко назвал данные по выборам в Крыму фальсификацией Мемория. Сергей Судейкин - 13:41 Мемория. Сергей Судейкин Песков поведал о «впечатляющем» плане Путина - 13:41 Песков поведал о «впечатляющем» плане Путина Химики из США создали гранату, делающую танки невидимыми для ракет - 13:37 Химики из США создали гранату, делающую танки невидимыми для ракет Боевые расчеты «Искандеров-М» ЮВО приступили после марша к оборудованию огневых позиций на полигоне - 13:35 Боевые расчеты «Искандеров-М» ЮВО приступили после марша к оборудованию огневых позиций на полигоне Капустин Яр
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"