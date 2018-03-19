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Травмированный защитник Джикия участвовал в теоретическом занятии сборной России


Добавлено: 19 мар 2018 в 23:49, Категория: Спорт
Травмированный защитник Джикия участвовал в теоретическом занятии сборной России

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Травмированный защитник московского "Спартака" Георгий Джикия принял участие в теоретическом занятии сборной России по футболу, сообщается в микроблоге национальной команды в Twitter.

Сборная России в воскресенье начала тренировочный сбор в Новогорске. В планах россиян в ближайшее время два товарищеских матча — против сборных Бразилии (23 марта в Москве) и Франции (27 марта в Санкт-Петербурге).

Джикия травмировал передние крестообразные связки левого колена на январском тренировочном сборе "Спартака" во время одного из товарищеских матчей. Ранее врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что игрок не успеет набрать достаточные кондиции, чтобы выступить на чемпионате мира 2018 года.



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Добавлено: 19 мар 2018 в 23:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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