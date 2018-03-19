Тренер "Витязя" Белов поставил неудовлетворительную оценку команде за сезон

Главный тренер подмосковного "Витязя" Валерий Белов поставил неудовлетворительную оценку команде по итогам выступления в КХЛ-2017/18.

В середине января "Витязь" утратил шансы на попадание в плей-офф КХЛ и по итогам текущего сезона занял 11-место в Западной конференции.

"Задача не выполнена, значит, (оценка) – неудовлетворительно. В прошлом сезоне мы финишировали седьмыми в конференции, и были, конечно, мысли о том, что на этот раз удастся шагнуть и подальше, побороться в первом раунде. Но, к сожалению, не получилось", - сказал Белов, чьи слова приводит официальный сайт КХЛ.

"Причин несколько. Главная, как я уже говорил – отъезд наших прошлогодних лидеров, к этому мы оказались не готовы. Четыре человека – Миро Аалтонен, Марио Кемпе, Харри Сятери и Якуб Ержабек – отправились в НХЛ. Это те люди, которые определяли нашу игру. Да, ротация сегодня – обычное явление. Теряют команды и большее количество игроков. Но, повторюсь, в нашем случае это были игроки ключевые. И это стало проблемой. Времени для того, чтобы найти им полноценную замену, было мало", - отметил тренер.

В начале марта президент "Витязя" Михаил Головков сообщил, что команда однозначно продолжит выступление в КХЛ в следующем сезоне, но бюджет увеличен не будет.