У Путина может измениться собеседник по «курильскому вопросу»

Мировые политические режимы сменяют друг друга, но российская власть остается неизменной — Владимир Путин, как и предполагалось, переизбрался на третий срок. Продолжая диалог со своими зарубежными партнерами, Путину в некоторых случаях придется разговаривать совсем с другими людьми. Например — по вопросам, связанным с Курильскими островами.То есть, речь, как вы уже догадались, идет о Японии — здешняя власть лишилась доверия в результате скандала с подделкой документов, поэтому Синдзо Абэ вряд ли переизберется на третий срок."Рейтинг правительства Абэ достиг дна с 2012 года — сейчас японского премьер-министра поддерживает всего треть населения страны восходящего солнца. В этом свете следует по-особому воспринимать слова представителей Японии о желании сохранить диалог с РФ относительно Курил. Российским властям предстоит разговаривать с другими людьми", — цитирует федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня" Виктора Кузьминкова из Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН.Нынешний диалог по Курилам, кстати говоря, зашел в тупик — у Москвы и Токио есть некоторые серьезные расхождения во взглядах на спорные острова.