УЕФА накажет «Лион» из-за нарушений на матче с ЦСКА

УЕФА проведено расследование в связи с нарушениями, который допустил французский клуб «Лион» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с московской командой ЦСКА. Об этом сообщает «Интерфакс».

Дело будет рассмотрено комитетом по этике, контролю и дисциплине УЕФА 31 мая.

«Лион» обвиняется в использовании его зрителями файеров и бросании посторонних предметов на поле, а также в расистском поведении.

Кроме того, в ходе матча заблокированы лестницы на арене, что является нарушением правил безопасности УЕФА при проведении матчей.

Матч между командами состоялся 15 марта и завершился победой москвичей со счетом 3:2. По итогам двух матчей в следующий раунд вышел ЦСКА, у которого оказалось преимущество по голам на выезде.