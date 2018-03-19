УЕФА открыл дело в отношении "Лиона" после ответного матча ЛЕ с ЦСКА

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Дисциплинарная инстанция УЕФА открыла дело в отношении французского "Лиона" за нарушения, допущенные болельщиками во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против московского ЦСКА, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы прошла во Франции 15 марта и завершилась в пользу ЦСКА - 3:2. По итогам двух встреч армейцы пробились в 1/4 финала турнира, где сыграют с лондонским "Арсеналом".

Дело в отношении "Лиона" открыто за нарушение следующих пунктов регламента: бросание болельщиками предметов, использование пиротехники, неуместное поведение, расистские выкрики и блокировка лестничных проходов.

Дело будет рассмотрено 31 мая.