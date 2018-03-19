Украинские неонацисты анонсировали марш против олигархов (ВИДЕО)

3 апреля украинские неонацисты планируют провести «всеукраинскую» акцию «Сила нации — за Украину без олигархов».

О планах заявил главарь неонацистской ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Как сообщала «Русская Весна», 18 марта неонацисты не дали проголосовать ни одному россиянину на Украине: силами Нацгвардии и националистов-радикалов были заблокированы все российские дипмиссии.

Также 18 марта сторонниками Михаила Саакашвили был проведён очередной марш за импичмент Порошенко — завершился он у ворот дома Петра Порошенко, где на память были оставлены бочки.