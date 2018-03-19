У вертолета с дочерью и зятем Трампа на борту отказал двигатель

Вертолет, на борту которого находились Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, был вынужден вернуться в аэропорт Вашингтона после того, как у него отказал один из двигателей.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в органах правопорядка.

Инцидент произошел в четверг, 15 марта, когда дочь президента США Дональда Трампа и его зять летели в Нью-Йорк из Вашингтона на двухмоторном вертолете.

Отмечается, что вертолет совершил безопасную посадку в Национальном аэропорту Рональда Рейгана, после чего Иванка Трамп и Джаред Кушнер пересели на коммерческий рейс.

Известно, что вертолет марки Sikorsky, о котором идет речь, принадлежит компании The Trump Organization.