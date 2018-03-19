В “БПП” сделали неожиданное заявление о разрыве отношений между Украиной и РФ

На сегодняшний день еще не настало время для разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. Об этом сегодня заявила Ирина Луценко, являющаяся представителем президента Петра Порошенко в Верховной Раде.По ее словам, данное решение власти Украины будут принимать лишь после консультации со своими международными партнерами, информирует канала “112 Украина”.“Критический момент” для разрыва дипломатических отношений с РФ не наступил, считает Луценко.Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал прекращение экономической программы сотрудничества с РФ, которая была принята в 2011 году.“Россия должна заплатить цену за агрессию в Украине”, - сообщил глава Кабмина.