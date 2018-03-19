В Черновцах загорелся крупнейший рынок Украины

В Черновцах возник большой пожар на Калиновском рынке в секторе продажи ковров.Об этом сообщил на внеочередной сессии горсовета городской голова Алексей Каспрук со ссылкой на директора рынка.Как передает местное издание Букинфо, десять пожарных автомобилей прибыли тушить пламя. Площадь возгорания - более 500 квадратных метров, сообщили спасатели.Также в сети появилась прямая трансляция с места событий:По данным издания, несколько контейнеров с коврами уже выгорело. Предприниматели всеми силами пытаются спасти свой товар.Один человек травмирован, его забрала скорая.