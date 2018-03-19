В Черновцах загорелся крупнейший рынок Украины

В Черновцах возник большой пожар на Калиновском рынке в секторе продажи ковров.
Об этом сообщил на внеочередной сессии горсовета городской голова Алексей Каспрук со ссылкой на директора рынка.
Как передает местное издание Букинфо, десять пожарных автомобилей прибыли тушить пламя. Площадь возгорания - более 500 квадратных метров, сообщили спасатели.
Также в сети появилась прямая трансляция с места событий:
По данным издания, несколько контейнеров с коврами уже выгорело. Предприниматели всеми силами пытаются спасти свой товар.
Один человек травмирован, его забрала скорая.