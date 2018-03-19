В этом году на Донбассе погибло более десяти мирных жителей, - ООН

С начала этого года на линии фронта погибло порядка 12 мирных жителей, проживающих в населенных пунктах, находящихся между позициями противоборствующих сторон.Такое заявление было сделано представителями мониторинговой миссии ООН, которая занимается защитой и соблюдением прав человека в районах военных конфликтов.Также в отчете сказано, что в ходе боевых действий продолжают страдать важнейшие инфраструктурные объекты, которые должны обеспечить жизнедеятельность населения на той или иной траектории.