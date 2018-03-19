В Германии не поддержали идею Климкина о санкциях против Шрёдера

Правительство Германии не видит оснований для введения санкций в отношении экс-канцлера страны Герхарда Шрёдера. Об этом сообщает Associated Press.

«Правительство и канцлер Германии не видят никаких оснований, чтобы рассматривать такие вещи», – заявил представитель канцлера Германии Штеффен Зайберт в ответ на вопрос о санкциях против Шрёдера.

Министр оборон Германии Урсула фон дер Ляйен в комментарии для Bild заявила, что вопрос санкций против Шрёдера «стоит обсуждать с большой осторожностью только после соответствующей проверки».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Павел Климкин посоветовал ЕС ввести санкции против Герхарда Шрёдера.

Фото: Handelsblatt