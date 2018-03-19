В Москве на неделю закроют станции фиолетовой ветки метро

В Москве почти на неделю окажутся закрытыми несколько станций Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя метрополитена.

«С 24 по 30 марта включительно будут временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект". В этот период поезда будут курсировать от станции "Планерная" до станции "Выхино" и обратно», — говорится в сообщении.

Ветка метро заработает в обычном режиме 31 марта в 5:30.