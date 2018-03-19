В ОБСЕ подготовят итоговый отчёт по выборам Президента РФ через два месяца

Тема: Президентские выборы — 2018

Представители Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ подготовит итоговый отчёт по выборам Президента России через два месяца, сказал глава миссии наблюдателей БДИПЧ Ян Петерсон, передаёт РИА «Новости».

«То, что вы увидите в нашем докладе, — это наша нынешняя оценка (выборов. — Прим. ред.)… Вы увидите некоторые части этого в нашем финальном докладе в течение двух месяцев по поводу того, как нашим рекомендациям следовали. Некоторым из них последовали, некоторым — нет», — заявил Петерсон на пресс-конференции в понедельник.

Читайте по теме

Владимир Путин победил на выборах-2018 с лучшим результатом в истории

Выборы президента состоялись 18 марта. По предварительным данным ЦИК, после обработки 99,84% протоколов участковых комиссий побеждает действующий глава государства Владимир Путин. Он, согласно выводам Комиссии, набирает 76,66% голосов.

Второе место — у кандидата от КПРФ Павла Грудинина (11,8% голосов), а третье — у председателя ЛДПР Владимира Жириновского (5,66% голосов).

Телеведущая Ксения Собчак заняла четвёртое место, набрав 1,67%, а Григорий Явлинский стал пятым, получив 1,04%. Каждый из остальных кандидатов — Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин — набрал менее 1% голосов избирателей.

Яндекс.Дзенв Telegram

ЦИК аннулировал результаты выборов президента на пяти участках в трёх регионах

Путин рассказал о перестановках в правительстве

На выборах-2018 проголосовало более половины жителей России