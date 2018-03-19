В ОБСЕ сообщили о нарушениях во время президентских выборов

Избирательная кампания по выборам президента России проходила на фоне массового освещения в СМИ деятельности действующего главы государства Владимира Путина, что в итоге давало ему значительное преимущество на выборах. К такому выводу пришла специальная миссия ОБСЕ в России, сообщил ее координатор Михаэль Георг Линк.

«В большинстве СМИ избиратели не получали критических оценок взглядов [Путина] и его квалификации», — говорится в докладе миссии, который цитирует «Интерфакс».

По словам Линка, также «оставались ограничения основных свобод — свободы слова и волеизъявления», а «действующий президент получил самое большое количество эфирного времени».

В ЦИК, по данным ОБСЕ, поступили несколько жалоб, в том числе от кандидатов, по поводу работы СМИ, однако избирком согласился лишь с одним возражением, отклонив остальные.

Также, по словам Линка, конкуренты Путина «выражали уверенность в победе действующего кандидата, поскольку на выборах отсутствует конкуренция».

Координатор миссии отметил, что кандидатуры 17 человек были отклонены ЦИК.

Шесть из них безуспешно пытались оспорить решение избиркома.

«Такие ограничения противоречат международным стандартам», — отметил Линк, добавив, что они ограничивают конкуренцию.

При этом, по словам Линка, ЦИК работал открыто и эффективно.