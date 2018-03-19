В Одессе СБУ задержала собственника телефонной компании «Супер телеком» — который является дочерним предприятием российского «Флагман телекома»., обвинив его в связях с «ЛНР».

Как говорится в сообщении СБУ, правоохранители установили, что собственник компании, гражданин России, дал указание работникам маршрутизировать трафик с временно оккупированных территорий Луганской области в сети российских операторов мобильной связи. Для этого был задействован специальный программно-аппаратный телекоммуникационный комплекс.

Во время обысков в офисе и технических помещениях провайдера, а также по месту проживания собственника сотрудники СБ Украины обнаружили специальное телекоммуникационное оборудование стоимостью больше полумиллиона гривен, которое использовали для незаконной маршрутизации трафика.

В качестве вещдока изъята переписка и документы, которые подтверждают оказание услуг телефонной связи представителям террористической организации «ЛНР» и сотрудничество с ФСБ РФ.

В рамках открытого уголовного производства по части 1 ст. 258–3 УК УКраины гражданину России сообщили о подозрении в содействии террористической организации. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.