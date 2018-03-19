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» » В Санкт-Петербурге состоялся ряд торжественных мероприятий, посвященных 112-й годовщине со Дня основания подводных сил

В Санкт-Петербурге состоялся ряд торжественных мероприятий, посвященных 112-й годовщине со Дня основания подводных сил


Добавлено: 19 мар 2018 в 23:01, Категория: Общество
В Санкт-Петербурге состоялся ряд торжественных мероприятий, посвященных 112-й годовщине со Дня основания подводных сил
 




Мероприятиям, посвященным 60-летию атомного подводного флота России и Дню моряка-подводника ВМФ России, была посвящена 7-дневная программа (с 12 по 19 марта 2018 года) торжественных вечеров, собраний, концертов, митингов, встреч с подводниками. В них принимали участие Главное командование ВМФ и руководство предприятий ОПК, ветераны ВМФ и кораблестроительной отрасли, учащиеся военно-морских образовательных заведений.

Творческие вечера прошли в Большом концертном зале «Октябрьский», концертном зале Мариинского театра. Были открыты выставки в Центральном военно-морском музее и музеях Военно-Морских Институтов ВУНЦ ВМФ.

В частности, Центральный военно-морской музей в преддверии праздника открыл в своем филиале новую выставку, посвященную 60-летию подводного атомного флота.

Военные моряки, ветераны-подводники и работники предприятия «Адмиралтейские верфи», строящего подводные лодки для ВМФ, в День моряка-подводника возложили цветы к памятному знаку «100-летие подводных сил России» на Рижском проспекте Санкт-Петербурга. Основу композиции этого памятного знака, составляет модель атомной подводной лодки проекта 671 РТМ, которые строились на Адмиралтейских верфях. Также, делегация ВМФ и «Адмиралтейских верфей» приняла участие в праздновании Дня моряка-подводника в Сестрорецке, где состоялась торжественной служба в храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, и в митинге, посвященном 112-й годовщине создания подводного флота России. Там же состоялась церемония возложения цветов к «Стене памяти подводников». Именно в Сестрорецке в 1724 году проходили испытания «потаенного судна» Ефима Никонова – прообраза первой в мире подводной лодки, построенной на Адмиралтейских верфях по указу Петра I.

Участники торжественных и памятных мероприятий в День моряка-подводника ВМФ России отмечали в своих выступлениях, что «Санкт-Петербург по-прежнему остается городом, который вносит огромный вклад в подводное кораблестроение, осуществляемое в интересах современного Военно-Морского Флота России. В городе расположены крупнейшие конструкторские бюро «Рубин» и «Малахит», которые проектируют подводные лодки новых поколений, старейшее предприятие «Адмиралтейские верфи». В период с 1967 по 1995 годы в именно Санкт-Петербурге на «Адмиралтейских верфях» построили 41 атомную подводную лодку для Военно-Морского Флота. На сегодняшний день на предприятии построено более 300 подводных лодок и 70 глубоководных аппаратов, многие из которых не имеют аналогов в российском и мировом кораблестроении.



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Добавлено: 19 мар 2018 в 23:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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