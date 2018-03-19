В СИЗО «Лефортово» опровергли слухи о смерти арестованного экс-главы Нижегородского УФНС

Владимир Шелепов жив. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в СИЗО «Лефортово» в Москве, куда в минувшую субботу был доставлен арестованный по обвинению во взятке в особо крупном размере экс-глава Нижегородского УФНС.

О том, что бывший начальник Ростовского областного Управления федеральной налоговой службы, а затем и экс-глава Нижегородского УФНС скончался в СИЗО, сообщило РИА Время Н со ссылкой на источник в силовом ведомстве. По предварительным данным, Шелепов скончался в результате остановки сердца. Информацию растиражировали ряд СМИ.

Однако издание «Ъ Приволжье» на запрос в СИЗО «Лефортово» получило иную информацию. «Никаких ЧП не было», - цитирует издание сообщение из следственного изолятора.

Адвокат Владимира Шелепова настаивает на том, что обвинение абсурдно. Олег Целевич утверждает, что его подзащитного оговорил предприниматель, который сам находится под следствием. Кроме того, будучи налоговиком, Владимир Шелепов неоднократно раскрывал коммерческие махинации бизнесмена и в Ростовской, и в Нижегородской областях.

Предприниматель же настаивает, что за «общее покровительство» перечислил Владимиру Шелепову 18 млн рублей.

По факту заявления в московской квартире, где остановился экс-глава налоговой службы, был проведен обыск. Видео с места событий появилось в сети. Извлекая из тайника на кухне купюры, следователи обсуждали возможность применения счетной машинки для денег.