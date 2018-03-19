В СК рассказали об объединении следствия с МВД и ФСБ

Следственный комитет, МВД и ФСБ ведут работу по созданию единого следственного органа. Об этом сообщил глава столичного главка СК Александр Дрыманов.

«В данный момент как в басне о лебеде, раке и щуке ведомства повторяют полномочия друг друга, поэтому я выражаю уверенность, что такой орган будет создан, работа по его созданию уже ведется», — приводит слова следователя ТАСС.

Агентство приводит статистику, согласно которой следователи МВД расследуют около 90% всех уголовных дел, остальные приходятся на СК и ФСБ. При этом на долю ФСБ остается небольшой сегмент дел, связанных с вопросами государственной безопасности.